Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу о мошенничестве

Измайловский суд Москвы арестовал советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьева Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей до 6 февраля 2025 года», — сказано в постановлении.

В документе указано, что Соловьев регулярно ездит за границу, а потому «может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также с учетом тяжести предъявленного обвинения скрыться от органов предварительного следствия и суда».

На сайте РАН была доступна страница с информацией о том, что Василий Соловьев является советником вице-президента РАН Юрия Балеги, но на момент публикации новости страница удалена.