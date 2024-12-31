Суд арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу о мошенничестве

В документе указано, что Соловьев регулярно ездит за границу, а потому «может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также с учетом тяжести предъявленного обвинения скрыться от органов предварительного следствия и суда».