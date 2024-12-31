Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, что автобус после аварии вылетел в кювет, а легковушка загорелась.
По предварительным данным, в результате столкновения погиб водитель легкового авто.
Новость дополняется
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в деревне Вартемяги Ленинградской области, в результате ДТП один человек погиб и шесть получили травмы. Об этом 31 декабря сообщил источник «Известий».
Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, что автобус после аварии вылетел в кювет, а легковушка загорелась.
По предварительным данным, в результате столкновения погиб водитель легкового авто.
Новость дополняется