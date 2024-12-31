СМИ сообщили о серии авиаударов по столице Йемена

По его информации, одной из целей был комплекс зданий Аль-Арди, где находится министерство обороны хуситов. Еще шесть ударов пришлись по другому району.
Уточняется, что Израиль отрицает свою причастность к атаке. По не подтвержденным на данный момент сведениям, удары могли нанести силы США и Великобритании.
Ранее в этот день йеменские хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также ударе крылатыми ракетами и беспилотниками по авианосцу США, готовивших крупное нападение на Йемен.
До этого, 26 декабря, Военно-воздушные силы Израиля сообщали о массированной серии ударов по авиабазе и аэропорту на севере Саны. Атака была также произведена на порт Ходейда на западе страны. В тот же день хуситы пригрозили скорым ответом на бомбардировки.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.