СМИ сообщили о серии авиаударов по столице Йемена

До этого, 26 декабря, Военно-воздушные силы Израиля сообщали о массированной серии ударов по авиабазе и аэропорту на севере Саны. Атака была также произведена на порт Ходейда на западе страны. В тот же день хуситы пригрозили скорым ответом на бомбардировки.