На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП.

По предварительным данным на протяжении одного километра зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием в 12 автомобилей. «В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении ГАИ Башкирии. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы.