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На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП

На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП.

Источник: ГАИ Башкирии

На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП. Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла сегодня на 96 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул.

По предварительным данным на протяжении одного километра зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием в 12 автомобилей. «В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении ГАИ Башкирии. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы.