В Винницкой области трое мужчин погибли при взрыве в кабинете главы предприятия

«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия», — говорится в публикации.
Согласно материалу, третий погибший скончался во время получения медицинской помощи. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.
В издании добавили с ссылкой на местные паблики, что бывший работник предприятия зашел в кабинет и передал в руки руководителю гранату.
Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в результате взрыва на птицефабрике Tyson Foods в штате Джорджия в США погибла женщина, спавшая в грузовике, который находился рядом с заводом.