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В Винницкой области трое мужчин погибли при взрыве в кабинете главы предприятия

На Украине в Винницкой области в Крыжополе на предприятии произошел взрыв в кабинете руководителя, в результате которого погибли трое мужчин. Об этом 31 декабря сообщило украинское издание «Страна» с ссылкой на полицию региона.

Источник: AP 2024

«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия», — говорится в публикации.

Согласно материалу, третий погибший скончался во время получения медицинской помощи. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

В издании добавили с ссылкой на местные паблики, что бывший работник предприятия зашел в кабинет и передал в руки руководителю гранату.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в результате взрыва на птицефабрике Tyson Foods в штате Джорджия в США погибла женщина, спавшая в грузовике, который находился рядом с заводом.