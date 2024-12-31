Крушение самолета Azal: 29 пострадавших вернулись в страны проживания

Все 29 пострадавших в авиакатастрофе под Актау вернулись в страны проживания, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана.
«Оставшиеся трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, находившихся в течение 6 дней на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, доставлены специальным бортом в Азербайджан. Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз. Динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия благодаря квалифицированным действиям врачей, была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось. На сегодня все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания», — сообщает Минздрав.
Напомним, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу, двое детей в областуню детскую больницу.
Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.
Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте.
Благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары города Актау, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.
Напомним, в среду 25 декабря, возле Актау разбился самолет, следовавший сообщением «Баку-Грозный». Борт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. В авиакатастрофе выжили 29 человек, 38 человек погибли. На борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана и 16 — России. Всего 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.