Крушение самолета Azal: 29 пострадавших вернулись в страны проживания

«Оставшиеся трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, находившихся в течение 6 дней на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, доставлены специальным бортом в Азербайджан. Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз. Динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия благодаря квалифицированным действиям врачей, была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось. На сегодня все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания», — сообщает Минздрав.