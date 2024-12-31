В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без электричества из-за аварии

Ранее, 18 октября, из-за аварии на ТЭЦ Куба осталась без электричества. Посольство РФ в Гаване в этот же день призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута. Затем, 20 октября, энергосистема страны, которая была частично восстановлена, вновь вышла из строя.