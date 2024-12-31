В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без электричества из-за аварии

Там уточнили, что восстановление электроснабжения, отключение которого началось ранее в этот день в 5:30 (12:30 мск.), займет от 24 до 48 часов, если позволят условия.
«В результате аварии, возникшей в результате аварии на подземной линии напряжением 230 тыс. вольт, пострадали более 1,3 млн клиентов. К сети подключено более 1,4 млн абонентов», — приводит заявление компании издание Primera Hora.
Отмечается, что предварительные результаты расследования происшествия указывают на аварию линии метро.
Ранее, 18 октября, из-за аварии на ТЭЦ Куба осталась без электричества. Посольство РФ в Гаване в этот же день призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута. Затем, 20 октября, энергосистема страны, которая была частично восстановлена, вновь вышла из строя.
Между тем жители Гаваны рассказали «Известиям» о вызванной блэкаутом обстановке на Кубе. Местный житель Гаваны Альварес отметил, что в городе закрыты все дискотеки и культурные мероприятия и только пищевым предприятиям было разрешено оставаться открытыми.