Очевидцы: в Лисках автомобилист на переходе сбил двух школьниц

Судя по указанной на опубликованной видеозаписи дате, ЧП произошло немногим позже восьми вечера в воскресенье, 29 декабря. На кадрах видно, как девушки начинают переходить дорогу. Машины их пропускают. Однако один из автомобилистов не тормозит перед переходом, и на внушительной скорости сбивает пешеходов. Осознав, что произошло, он вроде бы начинает тормозить. На этом ролик заканчивается.