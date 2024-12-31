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Очевидцы: в Лисках автомобилист на переходе сбил двух школьниц

В социальных сетях появилась информация о серьезном ДТП в воронежских Лисках. По словам очевидцев, в микрорайоне Мелбугор на днях сбили двух девочек.

Судя по указанной на опубликованной видеозаписи дате, ЧП произошло немногим позже восьми вечера в воскресенье, 29 декабря. На кадрах видно, как девушки начинают переходить дорогу. Машины их пропускают. Однако один из автомобилистов не тормозит перед переходом, и на внушительной скорости сбивает пешеходов. Осознав, что произошло, он вроде бы начинает тормозить. На этом ролик заканчивается.

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В комментариях местные жители написали, что авария произошла на пересечении улиц Макаренко и Матросова. Пострадали вроде бы школьницы 16 и 17 лет. Одна из девочек, опять же, со слов жителей райцентра, находится в тяжелом состоянии, ее якобы доставили в Воронеж. Официально в пресс-службе регионального МВД эту информацию не комментировали.