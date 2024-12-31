108 голов скота задержали на границе Казахстана и Кыргызстана

На участке пограничной заставы «Арал» в Таласской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, которые загружали 27 голов КРС в грузовик. В ходе опроса выяснилось, что скот незаконно перевезён из Казахстана в Кыргызстан, на животных были казахстанские бирки.