Ракетная опасность в Таганроге миновала

«Ракетная опасность на данный момент миновала, но угроза атаки БПЛА сохраняется. Следите за оповещениями. Буду информировать», — написала она в своем телеграм-канале.
Ранее в районе Новошахтинска сбили два беспилотника.
Ростовская область, 31 декабря 2024. DON24.RU. В Таганроге отменили ракетную опасность. Но угроза атаки БПЛА сохраняется. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Ракетная опасность на данный момент миновала, но угроза атаки БПЛА сохраняется. Следите за оповещениями. Буду информировать», — написала она в своем телеграм-канале.
Ранее в районе Новошахтинска сбили два беспилотника.