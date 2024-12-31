Петербурженка настучала по голове соседки молотком

В Петербурге разборки двух соседок были настолько эмоциональными, что в ход пошло все, даже молоток.
«Одна из женщин схватила инструмент и дважды стукнула им по голове соседку. О случившемся сообщили из больницы, куда обратилась пострадавшая», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.
У избитой женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины. После осмотра и оказания помощи она ушла домой.
Что соседки не поделили — неизвестно. Но за вспыльчивость одной из них все же придется ответить по закону.