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Петербурженка настучала по голове соседки молотком

В Петербурге разборки двух соседок были настолько эмоциональными, что в ход пошло все.

В Петербурге разборки двух соседок были настолько эмоциональными, что в ход пошло все, даже молоток.

«Одна из женщин схватила инструмент и дважды стукнула им по голове соседку. О случившемся сообщили из больницы, куда обратилась пострадавшая», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

У избитой женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины. После осмотра и оказания помощи она ушла домой.

Что соседки не поделили — неизвестно. Но за вспыльчивость одной из них все же придется ответить по закону.