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В Санкт-Петербурге экстренно эвакуируют посетителей ТЦ

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и персонала началась в Торговом центре (ТЦ) «Фортуна», расположенного на улице Васи Алексеева. На место прибыли пожарные и полиция.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Форум» на улице Васи Алексеева.

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и персонала началась в Торговом центре (ТЦ) «Фортуна», расположенного на улице Васи Алексеева. На место прибыли пожарные и полиция.

«Эвакуация посетителей и персонала началась в ТЦ “Фортуна” на Васи Алексеева», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, до эвакуации внутри здания прогремел громкий хлопок.

В Торговом центре работает оповещение об эвакуации. На место инцидента прибыли оперативные службы, включая пожарных и полицию.

МЧС