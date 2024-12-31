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В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу

На Восточной объездной дороге в Алматы 31 декабря произошло ДТП с участием автомобиля Kia Carnival, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительным данным, минивэн под управлением женщины двигался в северном направлении, когда под пешеходным мостом на дорогу неожиданно выбежал мужчина.

Водитель не успела затормозить, и автомобиль сбил пешехода на полном ходу.

От сильного удара мужчину отбросило через разделительную аллею на встречную полосу. По счастливой случайности движущиеся навстречу автомобили не наехали на него.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая многочисленные ссадины, ушибы и открытый перелом ноги.

Очевидцы сообщили, что от мужчины исходил запах алкоголя, рядом с ним была обнаружена бутылка пива и продукты.