Bild: в Берлине мужчина напал с ножом на прохожих

По ее информации, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел около 13:50 мск на улице Зёммерингштрассе в районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал «без разбора». Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.