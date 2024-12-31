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Bild: в Берлине мужчина напал с ножом на прохожих

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Предположительно, психически больной мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине. Пострадали несколько человек, сообщила газета Bild.

Источник: Reuters

По ее информации, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел около 13:50 мск на улице Зёммерингштрассе в районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал «без разбора». Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов увели подозреваемого. Bild отметила, что речь не идет о теракте или преступлении, которое может иметь исламистские мотивы. По предварительным данным, мужчина психически нездоров.