Жителям 30 садовых домов под Уфой, которые остались без электричества, восстановили его

Сегодня вечером, 31 декабря, под Уфой жителям садовых домов восстановили подачу электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Напомним, сегодня ночью из-за пожара на трансформаторной подстанции в садовом некоммерческом товариществе «Виктория» электроснабжения лишились 30 садовых домов, в которых проживает 68 человек, 18 из которых — дети, двое — маломобильные граждане.
— Проведены работы по восстановлению электроснабжения, электроснабжение полностью восстановлено, — сообщает МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.