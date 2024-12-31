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Жителям 30 садовых домов под Уфой, которые остались без электричества, восстановили его

Лишившимся из-за пожара электричества 68 жителям Уфы вернули его подачу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 31 декабря, под Уфой жителям садовых домов восстановили подачу электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Напомним, сегодня ночью из-за пожара на трансформаторной подстанции в садовом некоммерческом товариществе «Виктория» электроснабжения лишились 30 садовых домов, в которых проживает 68 человек, 18 из которых — дети, двое — маломобильные граждане.

— Проведены работы по восстановлению электроснабжения, электроснабжение полностью восстановлено, — сообщает МЧС.

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