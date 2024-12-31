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Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ленинградской области

Дело возбудили после ДТП с автобусом в деревне Вартемяги Ленинградской области, в результате которого погиб один человек. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного автобуса, в том числе один ребенок.

«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале ведомства.

О смертельном ДТП стало известно ранее в этот день. Тогда источник «Известий» сообщал, что погибшим является водитель легкового автомобиля. На кадрах с места происшествия видно, что автобус после аварии вылетел в кювет, а легковушка загорелась.

СК