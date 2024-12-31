На центральном пляже Анапы зафиксировали выбросы мазута

«Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия “Курорты Анапы” фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки. Пятна концентрируются у берега. С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей курорта просят быть осторожными и не подходить близко к урезу воды.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.
Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.