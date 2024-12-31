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На центральном пляже Анапы зафиксировали выбросы мазута

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на центральном пляже Анапы. К очистке берега от мазута специалисты приступят утром 1 января 2025 года, сообщается в телеграм-канале мэрии города-курорта.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия “Курорты Анапы” фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки. Пятна концентрируются у берега. С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными и не подходить близко к урезу воды.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до начала туристического сезона.

экология