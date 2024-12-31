Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Ставропольском крае

«Пострадали трое человек, один из них госпитализирован в Минераловодскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации. Также был обнаружен труп женщины 1979 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным службы спасения, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вечером во вторник, 31 декабря. Пожар произошел в квартире на первом этаже здания на площади 16 кв. м, из дома были эвакуированы 40 жильцов. Спасатели помогли в эвакуации и оказывали первую медпомощь пострадавшим.
Ранее в этот же день сообщалось, что в поселке Кировский Приморского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека — 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара. Помимо этого, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала 61-летняя женщина. Площадь возгорания составила примерно 84 кв. м.