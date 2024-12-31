Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Ставропольском крае

Ранее в этот же день сообщалось, что в поселке Кировский Приморского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека — 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара. Помимо этого, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала 61-летняя женщина. Площадь возгорания составила примерно 84 кв. м.