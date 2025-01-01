В центре Петербурга провели рейд против сотен мигрантов

В прошлом году в Петербурге в новогоднюю ночь также проводился рейд против мигрантов. Тогда «Фонтанка» писала, что задержаны были около 3 тыс. мигрантов. Более 600 человек из числа задержанных, по данным издания, находились в стране с нарушением миграционного законодательства, на них составили административные протоколы. Свыше 100 человек могли быть выдворены, отмечала «Фонтанка».