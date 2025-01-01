В Берлине еще до Нового года задержали более 50 человек

Согласно их заявлению, в результате проведенных мероприятий было возбуждено почти 30 административных и уголовных дел. Полиция также зарегистрировала случаи поджогов автомобилей, запусков пиротехнических изделий в направлении пешеходов и целенаправленных выстрелов ракетниц в жилые окна. В определенных районах города возникли незначительные пожары.