В Берлине еще до Нового года задержали более 50 человек

В Берлине временно задержали свыше 50 человек в канун Нового года, а полиция конфисковала вокруг 3 тонн пиротехники. Об этом информируют берлинские правоохранительные органы.
Согласно их заявлению, в результате проведенных мероприятий было возбуждено почти 30 административных и уголовных дел. Полиция также зарегистрировала случаи поджогов автомобилей, запусков пиротехнических изделий в направлении пешеходов и целенаправленных выстрелов ракетниц в жилые окна. В определенных районах города возникли незначительные пожары.
В новогоднюю ночь в столице Германии дежурят порядка 4 тысяч сотрудников полиции, включая 720 полицейских из других федеральных земель. В 21:00 по московскому времени городская пожарная служба объявила «чрезвычайное положение ввиду праздника», что потребовало привлечения более 1,5 тысяч пожарных работников.
Ранее в берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии напал на двух человек. У одного из раненых состояние стабилизировалось после предоставления необходимой помощи врачей.