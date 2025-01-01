Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в первые минуты года

«Несмотря на наступление Нового года, украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава Богу, безуспешно. В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты», — написал врио губернатора Курской области в Telegram.