Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в первые минуты года

Украинские войска нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области в первые минуты наступившего года, проинформировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. При этом повреждён газораспределительный шкаф, который расположен неподалёку от населённого пункта Гирьи. Хинштейн рассказал, что подача газа была перекрыта, однако газоснабжение домов не нарушено.
«Несмотря на наступление Нового года, украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава Богу, безуспешно. В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты», — написал врио губернатора Курской области в Telegram.
Он добавил, что специалисты приступят к восстановлению газораспределительного шкафа утром.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что за сутки Вооружённые силы Украины потеряли на курском участке около 450 военнослужащих.
Также стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области и приблизились к Судже.