Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

«Президент республики Алар Карис вместе с Сирье Карисом и канцелярией президента республики выражают глубочайшие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что будут проведены государственные похороны.
Арнольд Рюйтель был президентом республики с 2001 по 2006 год. Он выступал за независимость Эстонии и ее вступление в Европейский союз и НАТО. Кроме того, Рюйтель поддерживал сбалансированное развитие Эстонии, что выражалось в реализации процесса социального примирения.