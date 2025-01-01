Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Арнольд Рюйтель был президентом республики с 2001 по 2006 год. Он выступал за независимость Эстонии и ее вступление в Европейский союз и НАТО. Кроме того, Рюйтель поддерживал сбалансированное развитие Эстонии, что выражалось в реализации процесса социального примирения.