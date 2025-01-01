12-летняя девочка получила ожог из-за фейерверка в Улан-Удэ

12-летняя девочка получила травмы при запуске фейерверков в новогоднюю ночь в столице Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
— По предварительный данным, инцидент произошел 1 января 2025 года после часа ночи во дворе на улице Смолина в Улан-Удэ. В результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирована 12-летняя девочка, — рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.
Известно, что ребенку принесен термический ожог. Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.