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17 пожаров произошло в Иркутской области за сутки

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения девяти пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за сутки произошло 17 пожаров. Известно, что три из них случились в многоквартирных жилых домах, два — в частных жилых домах, шесть — в хозяйственных постройках. Также горело одно нежилое здание, вагончик, гараж и железнодорожный вагон. Были ликвидированы два возгорания мусора. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения девяти пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — четырех, неосторожное обращение с огнем привело к трем пожарам, один пожар произошел в следствии поджога, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки в Иркутской области ЧС не произошло. Не было зарегистрировано происшествий на водных объектах. Пожарные привлекались к работе для ликвидации последствий восьми дорожно-транспортных происшествий.