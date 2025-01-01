17 пожаров произошло в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки произошло 17 пожаров. Известно, что три из них случились в многоквартирных жилых домах, два — в частных жилых домах, шесть — в хозяйственных постройках. Также горело одно нежилое здание, вагончик, гараж и железнодорожный вагон. Были ликвидированы два возгорания мусора. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
— Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения девяти пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — четырех, неосторожное обращение с огнем привело к трем пожарам, один пожар произошел в следствии поджога, — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки в Иркутской области ЧС не произошло. Не было зарегистрировано происшествий на водных объектах. Пожарные привлекались к работе для ликвидации последствий восьми дорожно-транспортных происшествий.