Ребенок получил ожог из-за фейерверка в Улан-Удэ

Также в Ярославле во дворе запустили салют, затем искры от него полетели в людей и машины. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль». На размещенных в сети кадрах видно, что сначала салют бьет в небо, а затем искры разлетаются в рядом припаркованные машины и людей.