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В Южной Корее завершена расшифровка одно черного ящика самолета Jeju Air

Директор департамента гражданском авиации Минтранспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван сообщил, что работы по извлечению данных из одного «черного ящика» самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air завершены. 29 декабря борт потерпел крушение при посадке в Муане, погибли 179 человек из 181 находившего на борту.

Источник: AP 2024

«Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы», — сказал Чжу Чжон Ван на брифинге (цитата по ТАСС).

«Черными ящиками» называют бортовые самописцы (бортовое устройство регистрации, БУР). Они фиксируют основные параметры полета. Обычно на борту устанавливается два самописца — речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий показатели полета.

Об извлечении «черных ящиков» из Boeing 737−800 СМИ сообщили днем 29 декабря, спустя несколько часов после авиакатастрофы. Второй ящик, записывавший данные о полете, получил внешние повреждения, из-за чего работа специалистов с ним займет больше времени, говорится в материале ТАСС.

Самолет следовал из Бангкока рейсом 7C2216. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур. Аэропорт закрыт до 7 января. Утром 31 декабря южнокорейские военные приступили к комплексной проверке авиапарка страны.