В Южной Корее завершена расшифровка одно черного ящика самолета Jeju Air

«Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы», — сказал Чжу Чжон Ван на брифинге (цитата по ТАСС).
«Черными ящиками» называют бортовые самописцы (бортовое устройство регистрации, БУР). Они фиксируют основные параметры полета. Обычно на борту устанавливается два самописца — речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий показатели полета.
Об извлечении «черных ящиков» из Boeing 737−800 СМИ сообщили днем 29 декабря, спустя несколько часов после авиакатастрофы. Второй ящик, записывавший данные о полете, получил внешние повреждения, из-за чего работа специалистов с ним займет больше времени, говорится в материале ТАСС.
Самолет следовал из Бангкока рейсом 7C2216. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур. Аэропорт закрыт до 7 января. Утром 31 декабря южнокорейские военные приступили к комплексной проверке авиапарка страны.