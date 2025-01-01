В Южной Корее завершена расшифровка одно черного ящика самолета Jeju Air

Об извлечении «черных ящиков» из Boeing 737−800 СМИ сообщили днем 29 декабря, спустя несколько часов после авиакатастрофы. Второй ящик, записывавший данные о полете, получил внешние повреждения, из-за чего работа специалистов с ним займет больше времени, говорится в материале ТАСС.