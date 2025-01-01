Очевидцы сообщили о массовом ДТП со снегоуборочной машиной на дамбе в Перми

Очевидцы сообщили о массовом ДТП со снегоуборочной машиной и легковушками на Средней дамбе в Перми.
Утром 1 января в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано несколько видео с массовой аварией, в которой пострадала и снегоуборочная техника. Как рассказали авторы публикаций, ДТП с легковыми машинами и грейдером произошло ночью на Средней дамбе. По словам очевидцев, одна из легковушек влетела в работающую спецтехнику.
«В работающий грейдер с проблесковым маячком не вписалась машина. На первый взгляд, места разъехаться было достаточно. Сзади её догнала вторая», — рассказал очевидец аварии.
На кадрах видео заметно, что не менее четырёх автомобилей вереницей выстроились за снегоуборочной машиной. Несмотря на то, что видео было опубликовано в телеграм-канале утром 1 января, в комментариях пермяки отметили, что авария случилась несколько часов назад.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю.