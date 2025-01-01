Очевидцы сообщили о массовом ДТП со снегоуборочной машиной на дамбе в Перми

Утром 1 января в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано несколько видео с массовой аварией, в которой пострадала и снегоуборочная техника. Как рассказали авторы публикаций, ДТП с легковыми машинами и грейдером произошло ночью на Средней дамбе. По словам очевидцев, одна из легковушек влетела в работающую спецтехнику.