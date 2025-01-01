Дом эвакуировали на Фурманова в Хабаровске из-за загоревшегося холодильника

В минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло ЧС. Подразделения пожарной охраны 17 раз реагировали на возгорания, восемь из которых произошли в жилом секторе. Так, специалисты тушили деревянную хозпостройку на частной территории на улице Заслонова в Хабаровске. Сарай сгорел полностью, погибли курица и коза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.