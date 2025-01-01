Дом эвакуировали на Фурманова в Хабаровске из-за загоревшегося холодильника

В минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло ЧС. Подразделения пожарной охраны 17 раз реагировали на возгорания, восемь из которых произошли в жилом секторе. Так, специалисты тушили деревянную хозпостройку на частной территории на улице Заслонова в Хабаровске. Сарай сгорел полностью, погибли курица и коза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В селе Рощино Хабаровского района загорелся частный жилой дом. Он частично выгорел изнутри, а второй этаж обгорел снаружи. Также повреждена пристроенная деревянная веранда. Пожар тушили больше четырех часов.
Днем 31 декабря загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Стрельникова. В этот момент там находилась женщина с ограниченными возможностями здоровья. Врачи осмотрели ее, помощь ей не понадобилась. Горели домашние вещи на балконе. В превентивных целях проверены квартиры, расположенные выше. Ничего не обнаружено.
А на Фурманова, 8, в Хабаровске эвакуировали 15 человек, среди которых трое детей. Причиной стал загоревшийся холодильник.