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На Урале мужчина погиб при пожаре

Всего за сутки в регионе потушили 23 возгорания.

В Кушве Свердловской области мужчина погиб в результате пожара. Об этом сообщает областной главк МЧС.

В квартире на пятом этаже по улице Луначарского загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из здания местных жителей и потушили пламя за пять минут.

В квартире нашли ее хозяина без признаков жизни. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют пожарные дознаватели и Следственный комитет.

Всего, по данным МЧС, за сутки в регионе произошло 23 пожара. На них один человек погиб и двое пострадали, но выжили.

пожары
МЧС