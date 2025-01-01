На Урале мужчина погиб при пожаре

В Кушве Свердловской области мужчина погиб в результате пожара. Об этом сообщает областной главк МЧС.
В квартире на пятом этаже по улице Луначарского загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из здания местных жителей и потушили пламя за пять минут.
В квартире нашли ее хозяина без признаков жизни. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют пожарные дознаватели и Следственный комитет.
Всего, по данным МЧС, за сутки в регионе произошло 23 пожара. На них один человек погиб и двое пострадали, но выжили.