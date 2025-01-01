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В новогоднюю ночь в Уфе пострадали четыре ребенка

Все они обратились за помощью к врачам.

Источник: Минздрав Башкортостана

В первую ночь нового года в детский травмпункт Республиканской детской клинической больницы в Уфе обратились четыре ребенка. Все они пострадали на улице.

По данным Минздрава Башкирии, двое детей получили ушибы во время катания на тюбингах, еще один сломал лодыжку, поскользнувшись на лестнице. 11-летняя девочка серьезно пострадала от взрыва петарды.

«В приемно-диагностическом отделении РДКБ ее осмотрели нейрохирург, оториноларинголог, челюстно-лицевой хирург и педиатр. После осмотра ее направили на лечение в УфНИИ глазных болезней», — прокомментировали в ведомстве.