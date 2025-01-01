В новогоднюю ночь в Уфе пострадали четыре ребенка

В первую ночь нового года в детский травмпункт Республиканской детской клинической больницы в Уфе обратились четыре ребенка. Все они пострадали на улице.
По данным Минздрава Башкирии, двое детей получили ушибы во время катания на тюбингах, еще один сломал лодыжку, поскользнувшись на лестнице. 11-летняя девочка серьезно пострадала от взрыва петарды.
«В приемно-диагностическом отделении РДКБ ее осмотрели нейрохирург, оториноларинголог, челюстно-лицевой хирург и педиатр. После осмотра ее направили на лечение в УфНИИ глазных болезней», — прокомментировали в ведомстве.