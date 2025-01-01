Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе людей в центре Петербурга

Росгвардия задержала мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих во время гуляний в новогоднюю ночь в центре Северной столицы. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии, нарушитель спокойствия был задержан в Александровском саду, что недалеко от Дворцовой площади.