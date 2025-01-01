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Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе людей в центре Петербурга

Инцидент произошел в Александровском саду.

Источник: СЗ Управление Росгвардии

Росгвардия задержала мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих во время гуляний в новогоднюю ночь в центре Северной столицы. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии, нарушитель спокойствия был задержан в Александровском саду, что недалеко от Дворцовой площади.

— Нетрезвый мужчина, запустивший фейерверк 3 класса опасности в толпе прохожих, задержан военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду Санкт-Петербурга, — уточнили в ведомстве. — Задержанный передан сотрудникам полиции.

О пострадавших не сообщается.

В Росгвадрии напомнили, что в Петербурге запрещен запуск пиротехники в общественных местах, включая парки, скверы, стадионы, детские площадки. Кроме того, нельзя запускать фейерверки возле зданий, где могут находиться люди.

Власти ввели дополнительные временные ограничения на использования пиротехники: петарды и фейерверки под запретом с 22:00 до 8:00. Исключение — с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января. Но запускать салюты можно в строго отведенных местах.