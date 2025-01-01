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Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд постановил отклонить административное исковое заявление к министерству юстиции», — сказали в суде.

В иске Катаев* настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд не согласился с доводами журналиста.

«Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо, а обусловлен тем, что такое лицо, освещая в силу рода деятельности различные вопросы для неограниченного круга лиц, вовлечено в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников», — сказано в решении суда.

Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале «Дождь»**, сейчас является сотрудником французского СМИ.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Признан в России СМИ-иноагентом.