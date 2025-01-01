Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов

«Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо, а обусловлен тем, что такое лицо, освещая в силу рода деятельности различные вопросы для неограниченного круга лиц, вовлечено в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников», — сказано в решении суда.