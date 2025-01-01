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66-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина погиб на пожаре в Бурятии. Дом загорелся на территории животноводческой стоянки минувшей ночью, вблизи села Каленово Иволгинского района. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС по республике Бурятия.

— На момент прибытиях пожарных, огонь охватил жилой дом. Четыре человека и две единицы техники потушили пожар в течение двух часов на площади 56 квадратных метров. В ходе работ было обнаружено тело погибшего 66-летнего мужчины, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летняя девочка получила термический ожог из-за запуска фейерверка в Улан-Удэ. Ей была оказана помощь врачей, после осмотра ребенка отпустили домой. Ситуация находится под контролем прокуратуры.