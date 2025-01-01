66-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии

— На момент прибытиях пожарных, огонь охватил жилой дом. Четыре человека и две единицы техники потушили пожар в течение двух часов на площади 56 квадратных метров. В ходе работ было обнаружено тело погибшего 66-летнего мужчины, — говорится в сообщении.