Мужчина попал в больницу после пожара в Новосибирске

Пожар произошел в новогоднюю ночь в Новосибирске. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По данным ведомства, возгорание произошло 1 января в 00:34 в девятиэтажке на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе. Пожарный расчет был на месте происшествия уже через шесть минут.
Отмечается, что из квартиры на седьмом этаже шел дым, оттуда газодымозащитники эвакуировали мужчину. Пожарные оказали ему первую помощь до прибытия медиков, после чего его госпитализировали в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения.
Открытое горение было ликвидировано за 18 минут. Огонь повредил домашние вещи и отделку квартиры на площади пять квадратных метров.