Залпы летели в окна: салют в одном из омских дворов пошёл не по плану

Неприятный инцидент, случившийся в новогоднюю ночь во дворах у Первомайского рынка, поймал на видео подписчик телеграм-канала «ЧП Омск».
Первые несколько залпов салюта явно сбились с курса: выстрелы направились в окна жилого дома. Испугавшийся очевидец с трудом сдерживается от мата, однако в дальнейшем фейерверк полетел вертикально вверх. К сожалению, из-за того, что канал находится в закрытом режиме, мы не можем привязать видеоролик к этой новости, однако если вы подписаны на канал, то найдёте пост, о котором мы говорим, опубликованным 1 января примерно в 11:19 по омскому времени.
Есть ли в результате происшествия пострадавшие — неизвестно. Однако перед Новым годом городские власти предупреждали о другой напасти, которая может случиться при покупке пиротехники.