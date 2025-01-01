В Свердловской области в Новый год произошло 23 пожара, погиб один человек

На пожарах один человек погиб. В Кушве горели вещи в квартире в пятиэтажном жилом доме. Пожарные при помощи противогазов спасли четырех человек, которые покидали жилье по задымленным лестничным маршам. Возгорание было ликвидировано через пять минут, в квартире обнаружили хозяина квартиры без признаков жизни. Причины его смерти устанавливают дознаватели МЧС и представители СКР.