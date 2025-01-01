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6-летняя девочка пропала без вести в Новый год в Комсомольске-на-Амуре

Последний раз её видели на улице Ленинградской.

Источник: Соцсети

В первый день 2025 года в Хабаровском крае пропала маленькая девочка. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

По данным волонтёров, 6-летняя Мирослава из Комсомольска-на-Амуре исчезла сегодня, 1 января. Последний раз она была с родителями на улице Ленинградской.

В комментариях к объявлению о розыске горожане сообщают, что девочка исчезла прямо перед наступлением Нового года — вечером 31 декабря. Что стало с ребёнком и куда он мог пропасть, неизвестно.

Волонтёры опубликовали приметы Мирославы: рост 120 см, русые волосы и серо-зелёные глаза. На момент исчезновения была в розовой шапке и куртке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, просят связаться с ДПСО «Лига Спас» или позвонить в экстренные службы.