6-летняя девочка пропала без вести в Новый год в Комсомольске-на-Амуре

В первый день 2025 года в Хабаровском крае пропала маленькая девочка. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
По данным волонтёров, 6-летняя Мирослава из Комсомольска-на-Амуре исчезла сегодня, 1 января. Последний раз она была с родителями на улице Ленинградской.
В комментариях к объявлению о розыске горожане сообщают, что девочка исчезла прямо перед наступлением Нового года — вечером 31 декабря. Что стало с ребёнком и куда он мог пропасть, неизвестно.
Волонтёры опубликовали приметы Мирославы: рост 120 см, русые волосы и серо-зелёные глаза. На момент исчезновения была в розовой шапке и куртке.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, просят связаться с ДПСО «Лига Спас» или позвонить в экстренные службы.