Главную площадь Петербурга оцепили из-за бесхозного пакета в Новый год

«Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН “Бастион” Росгвардии для создания безопасного периметра».
Менее чем через полчаса ограничения сняли, а пакет убрали.
В Петербурге 31 декабря оцепили Дворцовую площадь из-за подозрительного пакета. Об этом сообщили в Росгвардии.
«Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН “Бастион” Росгвардии для создания безопасного периметра».
Менее чем через полчаса ограничения сняли, а пакет убрали.