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Главную площадь Петербурга оцепили из-за бесхозного пакета в Новый год

В Петербурге 31 декабря оцепили Дворцовую площадь из-за подозрительного пакета. Об этом сообщили в Росгвардии.

«Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН “Бастион” Росгвардии для создания безопасного периметра».

рассказали в пресс-службе ведомства.

Менее чем через полчаса ограничения сняли, а пакет убрали.