На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

«Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры: собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов “Волганефть 212” и “Волганефть 239”. Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — говорится в сообщении МЧС РФ.
В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов, как сообщает МЧС, за минувшие сутки не выявлено. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовано, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.