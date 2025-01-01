На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов, как сообщает МЧС, за минувшие сутки не выявлено. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовано, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.