Во Владивостоке на Окатовой горел склад с продуктами

Спасатели ликвидировали пожар на складе во Владивостоке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в МЧС Приморского края.
Пожар произошел сегодня, 1 января, в 07:55 на улице Окатовой. Загорелся склад с продуктами. На момент прибытия на место огнеборцев из-под крыши вырывалось пламя.
Общая площадь пожара составила примерно 350 квадратных метров.
Как сообщают в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и масштабы нанесенного пламенем ущерба пока устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что новый год в Приморье начался с череды трагических пожаров, которые унесли жизни четырех человек. Во всех случаях точную причину возгораний пока не назвали — на местах работают дознаватели.
На улице Котельникова во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 20 человек, в том числе и шестерых детей, при пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома.