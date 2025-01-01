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Во Владивостоке на Окатовой горел склад с продуктами

Общая площадь пожара составила примерно 350 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Спасатели ликвидировали пожар на складе во Владивостоке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в МЧС Приморского края.

Пожар произошел сегодня, 1 января, в 07:55 на улице Окатовой. Загорелся склад с продуктами. На момент прибытия на место огнеборцев из-под крыши вырывалось пламя.

Общая площадь пожара составила примерно 350 квадратных метров.

Как сообщают в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и масштабы нанесенного пламенем ущерба пока устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что новый год в Приморье начался с череды трагических пожаров, которые унесли жизни четырех человек. Во всех случаях точную причину возгораний пока не назвали — на местах работают дознаватели.

На улице Котельникова во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 20 человек, в том числе и шестерых детей, при пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома.

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