15 человек тушили пожар в воронежской многоэтажке перед Новым Годом

Сотрудники МЧС в Воронежской области обратились к жителям региона с просьбой соблюдать особенную осторожность в период новогодних праздников: не оставлять без присмотра электроприборы и гирлянды, не зажигать в закрытых помещениях открытый огонь, не курить в постели.