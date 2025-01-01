15 человек тушили пожар в воронежской многоэтажке перед Новым Годом

Около 22.00 в службу МЧС поступило сообщение, что горит квартира на четвертом этаже дома по улице Артамонова. Чтобы оперативно ликвидировать возгорание, на место выехали 15 человек и 4 единицы спецтехники.
В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стал холодильник на кухне.
Сотрудники МЧС в Воронежской области обратились к жителям региона с просьбой соблюдать особенную осторожность в период новогодних праздников: не оставлять без присмотра электроприборы и гирлянды, не зажигать в закрытых помещениях открытый огонь, не курить в постели.