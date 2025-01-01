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115 человек эвакуировали из супермаркета в Петербурге из-за петарды

Хулигана ищет полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге неизвестный мужчина взорвал петарду в супермаркете на улице Васи Алексеева, что в Кировском районе. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел днем 31 декабря.

— В дежурную часть полиции через 112 поступило сообщение, что в магазине, произошел хлопок, установлено, что кто-то бросил петарду под торговый стеллаж. Пострадавших нет, — сообщил источник в правоохранительных органах.

После взрыва из здания эвакуировали 115 человек. После осмотра помещения полицией, супермаркет продолжил работу. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция изучила записи с камер наблюдения. Установлен подозреваемый. Это мужчина с рюкзаком, на вид 35−40 лет. Был в черной одежде, на голове — черная шапка с помпоном. Сейчас ведутся его поиски, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.