115 человек эвакуировали из супермаркета в Петербурге из-за петарды

Полиция изучила записи с камер наблюдения. Установлен подозреваемый. Это мужчина с рюкзаком, на вид 35−40 лет. Был в черной одежде, на голове — черная шапка с помпоном. Сейчас ведутся его поиски, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.