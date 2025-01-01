Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травмы рук и ожог грудной клетки. Три человека пострадали в Гомельской области из-за пиротехники

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в Гомельской области из-за пиротехники, в том числе 12-летний мальчик, сообщили в УВД Гомельского облисполкома со ссылкой на учреждения здравоохранения.

Из-за неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью обратилось три человека.

Так, 37-летний гомельчанин получил травму пальцев левой руки при взрыве петарды во дворе дома. Ему оказали помощь в отделении травматологии.

Еще один 33-летний мужчина получил травму правой руки в гостях у родственников. Пиротехнику взрывали во дворе дома. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.

А в Брагинском районе при взрыве пиротехники 12-летний мальчик получил термический ожог грудной клетки. В тот момент он был с 52-летним отцом. Мальчика госпитализировали в центральную райбольницу.

«Все факты произошли по собственной неосторожности граждан вне мест проведения массовых мероприятий», — пояснили правоохранители. В связи с этим в УВД Гомельского облисполкома напомнили об осторожном обращении с пиротехникой.

МЧС