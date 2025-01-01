Травмы рук и ожог грудной клетки. Три человека пострадали в Гомельской области из-за пиротехники

Из-за неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью обратилось три человека.
Так, 37-летний гомельчанин получил травму пальцев левой руки при взрыве петарды во дворе дома. Ему оказали помощь в отделении травматологии.
Еще один 33-летний мужчина получил травму правой руки в гостях у родственников. Пиротехнику взрывали во дворе дома. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.
А в Брагинском районе при взрыве пиротехники 12-летний мальчик получил термический ожог грудной клетки. В тот момент он был с 52-летним отцом. Мальчика госпитализировали в центральную райбольницу.
«Все факты произошли по собственной неосторожности граждан вне мест проведения массовых мероприятий», — пояснили правоохранители. В связи с этим в УВД Гомельского облисполкома напомнили об осторожном обращении с пиротехникой.