В канун Нового года многодетная семья из Красноярска осталась без жилья

Инцидент произошел накануне в СНТ «Здоровье» — здесь загорелся частный дом, где проживала семья с тремя детьми. На месте работали 21 человек и 5 единиц техники, однако дом почти полностью сгорел. К счастью, сами жильцы не пострадали.