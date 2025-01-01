В канун Нового года многодетная семья из Красноярска осталась без жилья

Инцидент произошел накануне в СНТ «Здоровье» — здесь загорелся частный дом, где проживала семья с тремя детьми. На месте работали 21 человек и 5 единиц техники, однако дом почти полностью сгорел. К счастью, сами жильцы не пострадали.
Как сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов, в настоящее время семье предоставили комнату в маневренном фонде, а отцу семейства предложили работу в САТП, что позволит получить новое жилье в льготную аренду.
Отметим, что за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 16 пожаров. Погибших и пострадавших нет.