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В канун Нового года многодетная семья из Красноярска осталась без жилья

Погорельцам предоставили комнату в маневренном фонде.

Источник: Krasnoyarskmedia

Инцидент произошел накануне в СНТ «Здоровье» — здесь загорелся частный дом, где проживала семья с тремя детьми. На месте работали 21 человек и 5 единиц техники, однако дом почти полностью сгорел. К счастью, сами жильцы не пострадали.

Как сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов, в настоящее время семье предоставили комнату в маневренном фонде, а отцу семейства предложили работу в САТП, что позволит получить новое жилье в льготную аренду.

Отметим, что за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 16 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

пожары