В Сочи водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП с отечественным фургоном

Трагическое происшествие случилось на федеральной трассе «Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия». По данным сочинской полиции, 59-летний водитель автомобиля Toyota потерял контроль на правом повороте и выехал на полосу встречного движения.
«На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем “ГАЗ-322132”, которым управлял мужчина 1968 года рождения», — пресс-служба ГИБДД УВД города Сочи.
В результате аварии погиб водитель отечественного фургона. Двое его несовершеннолетних пассажиров 7 и 11 лет с травмами были госпитализированы.