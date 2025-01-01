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В Сочи водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП с отечественным фургоном

В Сочи в ДТП с иномаркой погиб мужчина и пострадали два ребенка.

Источник: t.me/police_sochi

Трагическое происшествие случилось на федеральной трассе «Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия». По данным сочинской полиции, 59-летний водитель автомобиля Toyota потерял контроль на правом повороте и выехал на полосу встречного движения.

«На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем “ГАЗ-322132”, которым управлял мужчина 1968 года рождения», — пресс-служба ГИБДД УВД города Сочи.

В результате аварии погиб водитель отечественного фургона. Двое его несовершеннолетних пассажиров 7 и 11 лет с травмами были госпитализированы.