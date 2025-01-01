Четыре человека получили травмы после запуска салютов в Иркутской области

— Бригады скорой помощи за сутки выезжали на 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 20 человек, в том числе один ребенок. Погиб один человек. Авария произошла на подъезде к Ангарску. Также поступило шесть обращений по причине уличного травматизма, все случаи без госпитализации, — говорится в сообщении.