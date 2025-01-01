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Четыре человека получили травмы после запуска салютов в Иркутской области

Среди пострадавших есть 14-летний подросток.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в новогоднюю ночь травмы от воздействия пиротехники получили четыре человека. В их числе — 14-летний подросток. Его доставили в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

— Бригады скорой помощи за сутки выезжали на 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 20 человек, в том числе один ребенок. Погиб один человек. Авария произошла на подъезде к Ангарску. Также поступило шесть обращений по причине уличного травматизма, все случаи без госпитализации, — говорится в сообщении.

В целом новогодняя ночь прошла без чрезвычайных происшествий. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Иркутском городском перинатальном центре родились двое малышей.