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В Самаре завели уголовное дело о смертельном пожаре в общежитии

Следователи рассказали о предварительной причине пожара в Самаре, в котором погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь в Самаре произошел пожар в общежитии, в котором погибли два человека, а десятки людей пришлось эвакуировать. После этого было заведено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

— По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Сейчас пожар уже ликвидировали. Следователи уже назначили необходимые экспертизы, выясняют все обстоятельства и причины пожара в общежитии.

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