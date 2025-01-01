В Самаре завели уголовное дело о смертельном пожаре в общежитии

В новогоднюю ночь в Самаре произошел пожар в общежитии, в котором погибли два человека, а десятки людей пришлось эвакуировать. После этого было заведено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
— По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сейчас пожар уже ликвидировали. Следователи уже назначили необходимые экспертизы, выясняют все обстоятельства и причины пожара в общежитии.