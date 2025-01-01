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В Ростове-на-Дону потушили первый пожар в 2025 году

В Ростове спасатели потушили первый пожар в новом году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели потушили первый пожар в новом году. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло ночью 1 января.

По предварительной информации ведомства, около 03:30 на улице Заводской в западном микрорайоне загорелся мусор на открытой площадке. Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Огонь за считанные минуты охватил порядка 30 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 5:50 утра.

Как уточнили в региональном ведомстве, во время пожара никто не пострадал.