В Ростове-на-Дону потушили первый пожар в 2025 году

По предварительной информации ведомства, около 03:30 на улице Заводской в западном микрорайоне загорелся мусор на открытой площадке. Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Огонь за считанные минуты охватил порядка 30 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 5:50 утра.