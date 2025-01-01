В ФРГ пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за применения пиротехники

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Пять человек погибли в Германии в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники, только в Берлине полиция произвела около 330 задержаний. Как передает издание Focus-online, в столице пострадали 13 полицейских из-за действий злоумышленников, запускавших петарды и стрелявших из ракетниц в сотрудников правоохранительных органов.