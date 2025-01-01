В ФРГ пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за применения пиротехники

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Пять человек погибли в Германии в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники, только в Берлине полиция произвела около 330 задержаний. Как передает издание Focus-online, в столице пострадали 13 полицейских из-за действий злоумышленников, запускавших петарды и стрелявших из ракетниц в сотрудников правоохранительных органов.
Всю ночь полиция и пожарная служба сообщала о пожарах в разных районах Берлина. Горели квартиры, машины. В частности, в Шёнеберге произошел взрыв неизвестного устройства, возможно, нелегальной пиротехники. В семи близлежащих зданиях были выбиты стекла в окнах, несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. Пострадали пять человек.
В столице ФРГ дежурство в новогоднюю ночь несли около 4 тыс. полицейских, включая 720 из других федеральных земель.