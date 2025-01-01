Новые выбросы мазута обнаружили на пляжах Анапы после ночного шторма

Шторм в ночь на 1 января выбросил на пляжи Анапы новые порции мазута, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Отмечается, что выбросы в зависимости от участков варьируются от небольших до достаточно крупных. Убирать территории вышли более двух тысяч человек. На пляжах работает почти 300 единиц техники, добавили в оперштабе.
В сообщении уточняется, что в Темрюкском районе новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено. Общая протяженность территории, где проводятся работы, осталась прежней, 63 километра. Из них 19 километров в Темрюкском районе и 44 километра в Анапе.
С 2 января группировку, работающую на пляжах, усилят, заявили в оперштабе. Также на самые сложные участки перераспределят технику для ускорения проведения работ.
Ранее в МЧС сообщили, что с побережья Краснодарского края собрали и вывезли более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.